Жителей Башкирии предупредили об опасности «гонконгского» гриппа

Главврач Республиканской клинической больницы Азат Мухаметзянов предупредил жителей Башкирии о риске заболевания «гонконгским» гриппом (H3N2).

— Мы прогнозируем, что пик заболеваемости может совпасть с новогодними праздниками, — написал медик в соцсетях. — К сожалению, наблюдается тенденция, когда в преддверии выходных люди откладывают визит к врачу, обращаясь за помощью уже при значительном ухудшении состояния, что может привести к более серьезным последствиям.

Мухаметзянов напомнил о том, что сейчас в России активно циркулируют два основных штамма гриппа: «свиной» (A/H1N1) и «гонконгский» (A/H3N2). Эти вирусы часто вызывают серьезные симптомы: высокая температура (38-40 градусов), сильные боли в мышцах и суставах, иногда сопровождающиеся расстройствами пищеварения, а также заложенность носа и кашель. Взрослые пациенты могут почувствовать внезапное и резкое недомогание, тогда как у детей от двух до пяти лет заболевание часто проявляется вялостью, покраснением глаз и общим чувством ломоты.

— Особое внимание следует уделить группам повышенного риска, таким как пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом, множественными хроническими заболеваниями и те, кто проходит иммуносупрессивную терапию, — отметил инфекционист. — Важно помнить, что грипп А не имеет уникальных симптомов, которые бы резко отличали его от других респираторных инфекций. При первых же признаках недомогания ни в коем случае не занимайтесь самолечением, особенно неконтролируемым приемом антибиотиков. Сразу обращайтесь к медицинским специалистам за квалифицированной помощью.

