12 Декабря , 19:52

В Башкирии вступит в силу закон о частных клиниках

13 декабря вступают в силу изменения в Закон «О частной медицинской деятельности в Республике Башкортостан». Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики.

«Изменения касаются деятельности частных клиник: они должны обеспечивать оказание пациентам медицинской помощи на основе клинических рекомендаций Минздрава. Закон направлен на унификацию стандартов качества медицинской помощи, где бы гражданин ее ни получал – в государственной клинике или частной. Речь идет о том, чтобы частные медучреждения не просто имели доступ к клиническим рекомендациям, а обеспечивали их применение в ежедневной врачебной практике. Это вопрос безопасности и минимизации рисков врачебной ошибки», – пояснил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Спикер парламента добавил, что многие частные клиники и раньше ориентировались на клинические рекомендации, но с принятием закона применение утвержденных алгоритмов лечения становится правилом и уже не будет зависеть от воли и подходов конкретного руководителя.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
