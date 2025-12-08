В Башкирии господдержка помогла обновить оборудование стоматологической клинике

Региональная лизинговая компания РБ предоставила клинике «Магия улыбки» в Дюртюлях финансирование в 2,8 млн рублей сроком на три года. Благодаря этому были приобретены операционный микроскоп и наркозно-дыхательный аппарат.

— Лизинг медоборудования стал важным инструментом развития частной медицины. Он позволяет обновлять оснащение медучреждений без значительных затрат, использовать налоговые преференции и адаптироваться к новым технологиям в отрасли. Для многих клиник это способ обеспечить конкурентоспособность и финансовую устойчивость, — отметила министр предпринимательства и туризма Светлана Верещагина.

«Магия улыбки» работает в Дюртюлях с 2023 года и имеет в составе две клиники. Они оказывают широкий спектр услуг с применением современных технологий и материалов.

— Современное оборудование критически важно для повышения эффективности стоматологических процедур. Благодаря господдержке мы можем проводить сложные хирургические и эндодонтические вмешательства и точно диагностировать скрытые патологии. Лизинговая поддержка значительно улучшила техническое оснащение клиники, — пояснил гендиректор «Магии улыбки» Рустам Юлдашев.

