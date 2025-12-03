-18 °С
В минздраве Башкирии рассказали о компенсации проезда к месту лечения

Пациенты, направленные на лечение в другие регионы и научно-исследовательские центры страны, могут получить компенсацию за проезд, сообщили в пресс-службе минздрава республики.

Возмещением расходов занимаются территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Компенсации подлежат расходы по проезду до места лечения и обратно, подтвержденные проездными билетами в плацкартном вагоне пассажирского поезда. А в случае проезда в купейном вагоне  или иным видом транспорта к проездным документам прилагается справка о стоимости железнодорожного билета в плацкартном вагоне.

Чтобы получить компенсацию пациентам необходимо предоставить в минздрав республики следующие документы: личное заявление пациента или его законного представителя; выписку медорганизации или НИИ о лечении или консультации, заверенную подписью врача и печатью; проездные билеты; справку о среднедушевом доходе семьи; копию направления минздрава РФ в федеральную организацию; копию протокола заседания комиссии минздрава РБ по отбору и направлению граждан в федеральные организации.

 После оформления в ведомстве документы нужно получить обратно и предоставить в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ для обеспечения специальными талонами или именными направлениями на право получения бесплатных проездных документов.

Фото пресс-службы КбшЖД

Автор: Жанна МИРОНОВА
