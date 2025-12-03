Медики рассказали о самочувствии молодых людей, устроивших заплыв по Белой

Семнадцатилетний молодой человек госпитализирован в РДКБ. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, он проходит сейчас дополнительные обследования.

Восемнадцатилетняя девушка доставлена в больницу скорой медицинской помощи. Она — в реанимации.

К пациентам для оказания медпомощи выехал специалист Республиканского психотерапевтического центра, сообщил руководитель минздрава.

Напомним, сегодня, 3 декабря, двое молодых людей — девушка 2007 года рождения и юноша 2008 года рождения устроили заплыв по реке Белой. Из воды их вытащили уфимские спасатели.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии.