-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Здоровье
2 Декабря , 20:27

В Уфе вручили Всероссийскую премию «Счастье на ладошке»

В Башкирском государственном театре оперы и балета прошла торжественная церемония награждения специалистов перинатальной медицины, занимающихся выхаживанием недоношенных детей.

В Уфе вручили Всероссийскую премию «Счастье на ладошке»
В Уфе вручили Всероссийскую премию «Счастье на ладошке»

В этом году премия «Счастье на ладошке», присуждаемая медикам за достижения в области сохранения беременности, реанимации, выхаживания и реабилитации новорожденных, впервые получила поддержку Министерства здравоохранения России и стала всероссийской. Цель премии — отблагодарить за самоотверженный труд врачей, медсестер, психологов, реабилитологов и других специалистов, ежедневно спасающих и выхаживающих маленьких пациентов.

В конкурсе приняли участие около 70 специалистов  перинатальной медицины из более чем 20 регионов страны. Премии вручались в номинациях  «Ангел-реаниматолог», «Ангел-неонатолог», «Ангел-неонатальный хирург», «Ангелы маленькой жизни» (акушеры-гинекологи), «Ангел-хранитель» (психологи, дефектологи, инструкторы по АФК, ЛФК, пеиатры центров абилитации и реабилитации), «Ангел-золотые руки» (медсестры отделений реанимации и патологии новорожденных), «Герои нашего времени» молодые врачи неанотологи и реаниматологи-неонатологи со стажем не более пяти лет), «Наставники», «За верность профессии» и т.д.

Премия была учреждена в 2020 году Благотворительным фондом помощи тяжелобольным детям «Особенные дети», ее идея родилась из ежегодного праздника, организуемого фондом 17 ноября, в День недоношенного ребенка. В тот год наград удостоились 50 специалистов республики, ставшие лучшими в 19 номинациях. Событие вызвало большой эмоциональный отклик: многие врачи признавались, что их титанический труд впервые был замечен и оценен по достоинству. В 2021 году география участников расширилась до Приволжского федерального округа.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru