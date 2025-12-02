В Уфе вручили Всероссийскую премию «Счастье на ладошке»

В этом году премия «Счастье на ладошке», присуждаемая медикам за достижения в области сохранения беременности, реанимации, выхаживания и реабилитации новорожденных, впервые получила поддержку Министерства здравоохранения России и стала всероссийской. Цель премии — отблагодарить за самоотверженный труд врачей, медсестер, психологов, реабилитологов и других специалистов, ежедневно спасающих и выхаживающих маленьких пациентов.

В конкурсе приняли участие около 70 специалистов перинатальной медицины из более чем 20 регионов страны. Премии вручались в номинациях «Ангел-реаниматолог», «Ангел-неонатолог», «Ангел-неонатальный хирург», «Ангелы маленькой жизни» (акушеры-гинекологи), «Ангел-хранитель» (психологи, дефектологи, инструкторы по АФК, ЛФК, пеиатры центров абилитации и реабилитации), «Ангел-золотые руки» (медсестры отделений реанимации и патологии новорожденных), «Герои нашего времени» молодые врачи неанотологи и реаниматологи-неонатологи со стажем не более пяти лет), «Наставники», «За верность профессии» и т.д.

Премия была учреждена в 2020 году Благотворительным фондом помощи тяжелобольным детям «Особенные дети», ее идея родилась из ежегодного праздника, организуемого фондом 17 ноября, в День недоношенного ребенка. В тот год наград удостоились 50 специалистов республики, ставшие лучшими в 19 номинациях. Событие вызвало большой эмоциональный отклик: многие врачи признавались, что их титанический труд впервые был замечен и оценен по достоинству. В 2021 году география участников расширилась до Приволжского федерального округа.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ