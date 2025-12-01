Инфекционист из Уфы напомнила о мерах профилактики СПИДа

Неделя приурочена к Международному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. В этот день особое внимание уделяется профилактике, просветительской деятельности и поддержке людей, живущих с ВИЧ.

Сегодня благодаря успехам медицины ВИЧ-инфекция перешла из разряда смертельных в категорию контролируемых хронических заболеваний.

— Антиретровирусная терапия подавляет размножение вируса в организме и предотвращает развитие СПИДа и других долгосрочных последствий ВИЧ. Для каждого пациента схема лечения подбирается индивидуально, в зависимости от количества вируса в крови и степени повреждения иммунной системы. Такое лечение снижает вирусную нагрузку, дает возможность восстановиться иммунитету, увеличивает продолжительность жизни. Женщина может родить ребенка и не заразить его с вероятностью 99%, если инфекция выявлена у нее до беременности или на ранних сроках, а лечение начато незамедлительно, — рассказала Ззаместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Республиканский центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», врач-инфекционист Зульфия Галиева.

Несмотря на то, что люди, принимающие АРВТ, не могут никого заразить ВИЧ, до сих пор встречаются случаи стигмы и дискриминации в отношении ВИЧ+ детей и их родителей, сложности адаптации в социуме. Критически важными задачами остаются обеспечение лечением ВИЧ-инфицированных, повышение их качества жизни, оказание социальной поддержки, сокращение числа новых случаев инфицирования и смертей из-за ВИЧ.

— Главное — разумное поведение и верность единственному половому партнеру, — назвала основные меры профилактики заражения ВИЧ Зульфия Галиева. — Нужно иметь голову на плечах — отказываться от незащищенных половых контактов с малознакомыми партнерами, от употребления психоактивных веществ, использовать барьерные средства защиты. Важно также не посещать сомнительные косметологические и тату-салоны, требовать использования стерильных инструментов и приборов во время процедур, связанных с риском занесения инфекции.

Напомним, в рамках этого дня Республиканский центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями проводит акцию: бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ для всех желающих.

Фото: Центр СПИД Уфа