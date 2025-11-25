-16 °С
Здоровье
25 Ноября , 15:14

В Кигинском районе Башкирии открылись четыре новых ФАПа

В Кигинском районе открыли сразу четыре фельдшерско-акушерских пункта — в Сагирово, Идрисово, Асылгужино и Абзаево. Объекты возведены по Народной программе партии «Единая Россия» и в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

ФАП в Сагирово обеспечивает медицинское обслуживание 360 жителей двух сел. В Идрисово новый ФАП будет обслуживать 128 жителей, в Асылгужино — 120, в Абзаево — 335 человек.

Каждый ФАП построен и оснащен по современным стандартам. В них есть кабинет фельдшера, смотровая и процедурная комнаты, удобная зона ожидания для пациентов, санитарные узлы и помещения для хранения медицинских препаратов и инвентаря. В новых медпунктах созданы комфортные условия для жителей и медицинских работников, благодаря чему медпомощь будет оказываться на качественно новом уровне. Работать в них будут опытные фельдшеры с многолетним стажем в медицине

— Для наших сельских территорий доступность медицины — это не абстрактный показатель, а вопрос качества жизни. Благодаря Народной программе партии  жители смогут получать медицинскую помощь рядом с домом, в современных и комфортных условиях. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы первичное звено здравоохранения в районе становилось сильнее, — отметил секретарь местного отделения партии — глава администрации Кигинского района Салават Фаткуллин.

Это уже 17-й ФАП, введенный в эксплуатацию в Кигинском районе с 2018 года по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения»  при активном участии партии «Единая Россия».

Фото  пресс-службы Администрации Кигинского района

Автор: Жанна МИРОНОВА
