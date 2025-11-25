В Башкирии до конца года откроется шесть поликлиник

При этом, обратившись к главам муниципалитетов и министерства здравоохранения, он попросил их открыть объекты в торжественной обстановке.

«Нужно открыть все поликлиники, строительство которых на данный момент завершается. Причем, в торжественной обстановке. Люди ждут. Мы выполнили то, о чем договаривались. Это большое событие для здравоохранения республики — ввод в эксплуатацию шести поликлиник», — сказал Радий Хабиров.

Как ранее сообщала «Республика Башкортостан», новые поликлиники появятся в Благовещенске, Янауле, Учалах, Аскарово, Аскино и Бакалах в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: пресс-служба главы Башкирии.