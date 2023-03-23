За год в Башкирии построили пять больниц и 55 ФАПов

Материально-техническая база региональной медицины стала крепче благодаря сдаче 55 модульных ФАПов, капитальному ремонту 32 медучреждений. Сдали в эксплуатацию детскую и взрослую поликлиники в Бирске, поликлинику в Чекмагуше, инфекционные госпитали в Туймазах и Сибае.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2020–2022 годах в республику поступила 141 единица «тяжелой» дорогостоящей техники для оснащения региональных сосудистых центров, онкологических отделений и учреждений первичного звена здравоохранения.

Больницы и поликлиники получили более семи тысяч единиц оборудования, 116 автомобилей. Большинство из них уже оказывают населению сел и деревень неотложную медицинскую и паллиативную помощь.

В этом году планируется завершить строительство поликлиники в Нагаево, детской поликлиники в Месягутово, Центра детской онкологии и гематологии при РДКБ, больницы в селе Большеустьикинское.

В России в прошлом году построено свыше 270 больниц и поликлиник, более 700 быстровозводимых ФАПов, капитально отремонтировано 1300 объектов системы здравоохранения, в медорганизации поставили 37 тысяч единиц оборудования, две тысячи машин скорой помощи и четыре тысячи автомобилей для перевозки врачей и пациентов.

Эти цифры привел в ходе выступления в правительстве РФ премьер-министр Михаил Мишустин, назвав укрепление здоровья жителей страны и повышение продолжительности жизни важнейшими общегосударственными задачами.

- Мы все хотим видеть нашу страну сильной и современной, - сказал Михаил Мишустин. – Это значит, наши граждане должны иметь постоянный доступ к медицинскому обследованию, качественному лечению. Не должны долго ждать приема в поликлинике, особенно пожилые люди и родители с детьми.

Фото пресс-службы минздрава РБ.