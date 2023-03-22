+4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Здоровье
Сегодня, 10:18

В Башкирии откроют еще 30 школьных стоматологических кабинетов

В школах республики в 2022 году появились 12 стоматологических кабинетов, а в 2023 году планируется открыть еще 30, сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

В Башкирии откроют еще 30 школьных стоматологических кабинетов
В Башкирии откроют еще 30 школьных стоматологических кабинетов

— На сегодняшний день в республике насчитывается 214 лицензированных школьных стоматологических кабинетов, из них 80 открылись в рамках модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!». В 2023 году на эти цели из бюджета республики выделено 36,1 млн рублей, — рассказал министр образования в интервью ИА Башинформ.

Решение о возрождении таких кабинетов в образовательных организациях  принял Радий Хабиров, он также поручил организовать лечение в них не только детей, но и педагогов. Теперь регион занимает лидирующие позиции по школьной стоматологии в ПФО. Открытие кабинетов в школах особенно актуально для сельских территорий, это повышает уровень доступности стоматологической помощи.

В школе № 4 села Верхнеяркеево открылся уже второй стоматологический кабинет в Илишевском районе. Директор школы Светлана Хакимова рассказала, что в 2022 году в их школе провели капитальный ремонт, а также отремонтировали и полностью оборудовали современной техникой стоматологический кабинет. Теперь дети могут лечить зубы без отрыва от учебы.

Фото со страницы Вконтакте Радия Хабирова.

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика