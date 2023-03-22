В Башкирии откроют еще 30 школьных стоматологических кабинетов

— На сегодняшний день в республике насчитывается 214 лицензированных школьных стоматологических кабинетов, из них 80 открылись в рамках модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!». В 2023 году на эти цели из бюджета республики выделено 36,1 млн рублей, — рассказал министр образования в интервью ИА Башинформ.

Решение о возрождении таких кабинетов в образовательных организациях принял Радий Хабиров, он также поручил организовать лечение в них не только детей, но и педагогов. Теперь регион занимает лидирующие позиции по школьной стоматологии в ПФО. Открытие кабинетов в школах особенно актуально для сельских территорий, это повышает уровень доступности стоматологической помощи.

В школе № 4 села Верхнеяркеево открылся уже второй стоматологический кабинет в Илишевском районе. Директор школы Светлана Хакимова рассказала, что в 2022 году в их школе провели капитальный ремонт, а также отремонтировали и полностью оборудовали современной техникой стоматологический кабинет. Теперь дети могут лечить зубы без отрыва от учебы.

Фото со страницы Вконтакте Радия Хабирова.