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Сегодня, 15:08

В микрорайоне Затон в Уфе завершили строительство поликлиники

Новая поликлиника городской больницы № 9 расположилась в квартале между улицами Ахметова, Летчиков и Сержанта Пашкова, сообщили в администрации столицы.

В микрорайоне Затон в Уфе завершили строительство поликлиники
В микрорайоне Затон в Уфе завершили строительство поликлиники

Медучреждение рассчитано на 900 посещений в смену: 400 для взрослых, 350 – для детей, 150 – для пациенток женской консультации. Каждое отделение имеет свой отдельный вход. Здание полностью адаптировано под маломобильные группы населения и оборудовано лифтами.

На данный момент общестроительные работы завершены, ведется пусконаладка слаботочных систем, а также оснащение мебелью и оборудованием.

Поликлиника возведена в рамках программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение». Реализуемый по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает значительные вложения в развитие первичного звена, в том числе строительство новых медучреждений.

Фото: Администрация Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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