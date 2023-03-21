В микрорайоне Затон в Уфе завершили строительство поликлиники

Медучреждение рассчитано на 900 посещений в смену: 400 для взрослых, 350 – для детей, 150 – для пациенток женской консультации. Каждое отделение имеет свой отдельный вход. Здание полностью адаптировано под маломобильные группы населения и оборудовано лифтами.

На данный момент общестроительные работы завершены, ведется пусконаладка слаботочных систем, а также оснащение мебелью и оборудованием.

Поликлиника возведена в рамках программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение». Реализуемый по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает значительные вложения в развитие первичного звена, в том числе строительство новых медучреждений.

Фото: Администрация Уфы.