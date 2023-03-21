Радий Хабиров приказал «навалиться» на ковид

На оперативном совещании 20 марта министр здравоохранения сообщил, что на стационарное лечение поступают невакцинированные пациенты. Он уточнил, что заболевшие вакцинировались шесть и более месяцев назад.

Необходима ревакцинация, особенно пожилым и тем, кто в декрете, сказал Айрат Рахматуллин.

Радий Хабиров дал указание к следующему оперативному совещанию подготовить предложения по ревакцинации.

– Давайте снова навалимся. Люди продолжают болеть и даже умирать от последствий ковида, – заявил он.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.