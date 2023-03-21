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Радий Хабиров приказал «навалиться» на ковид

О стабильной, но настораживающей в плане ревакцинации ситуации сообщил на оперативке в правительстве министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Радий Хабиров приказал «навалиться» на ковид
Радий Хабиров приказал «навалиться» на ковид

На оперативном совещании 20 марта министр здравоохранения сообщил, что на стационарное лечение поступают невакцинированные пациенты. Он уточнил, что заболевшие вакцинировались шесть и более месяцев назад.

Необходима ревакцинация, особенно пожилым и тем, кто в декрете, сказал Айрат Рахматуллин.

Радий Хабиров дал указание к следующему оперативному совещанию подготовить предложения по ревакцинации.

– Давайте снова навалимся. Люди продолжают болеть и даже умирать от последствий ковида, – заявил он.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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