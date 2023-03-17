В Уфе врачи спасли мужчину, заразившегося тропической болезнью

- В ходе сложных микроисследований биоматериала и тесной работы со специалистами республиканской клинической больницы имени Куватова врачи поставили диагноз: заражение лейшманиозом, так называемой тропической болезнью, - написал Максим Забелин. - Она и вызвала тяжелое поражение внутренних органов мужчины, приведя на реанимационную койку.

Затем пациента перевели в республиканскую клиническую инфекционную больницу. Благодаря точной диагностике и вовремя назначенному протоколу лечения врачи спасли его жизнь.

Руководитель администрации главы РБ отметил, что все это – результат модернизации лабораторной службы системы здравоохранения. Значительно расширены диагностические возможности – появились от десятков до сотен видов тестирования, необходимых для оценки состояния больного и постановки верного диагноза.

- Мы создали трехуровневую систему государственной модели реорганизации лабораторной службы, - написал Максим Забелин. - Первая ступень – это поликлиники и больницы, где проводят анализы для оказания первичной помощи. Вторая ступень - межмуниципальные лаборатории, где созданы условия для проведения специализированных исследований. А самые высокотехнологичные исследования при сложных случаях заболевания можно получить в организации третьего уровня – в РКБ имени Куватова.

Фото со страницы в соцсети Максима Забелина.