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Вчера, 13:04

В Уфе врачи спасли мужчину, заразившегося тропической болезнью

В реанимацию уфимской больницы № 13 поступил мужчина с доброкачественной опухолью печени, подозрением на онкологию и поражением внутренних органов. Врачи нашли причины заболевания и спасли пациента. Об этом сообщил сегодня, 17 марта, на своей странице в соцсетях руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.

В Уфе врачи спасли мужчину, заразившегося тропической болезнью
В Уфе врачи спасли мужчину, заразившегося тропической болезнью

- В ходе сложных микроисследований биоматериала и тесной работы со специалистами республиканской клинической больницы имени Куватова врачи поставили диагноз: заражение лейшманиозом, так называемой тропической болезнью, - написал Максим Забелин. - Она и вызвала тяжелое поражение внутренних органов мужчины, приведя на реанимационную койку.

Затем пациента перевели в республиканскую клиническую инфекционную больницу. Благодаря точной диагностике и вовремя назначенному протоколу лечения врачи спасли его жизнь.

Руководитель администрации главы РБ отметил, что все это – результат модернизации лабораторной службы системы здравоохранения. Значительно расширены диагностические возможности – появились от десятков до сотен видов тестирования, необходимых для оценки состояния больного и постановки верного диагноза.

- Мы создали трехуровневую систему государственной модели реорганизации лабораторной службы, - написал Максим Забелин. - Первая ступень – это поликлиники и больницы, где проводят анализы для оказания первичной помощи. Вторая ступень - межмуниципальные лаборатории, где созданы условия для проведения специализированных исследований. А самые высокотехнологичные исследования при сложных случаях заболевания можно получить в организации третьего уровня – в РКБ имени Куватова.

Фото со страницы в соцсети Максима Забелина.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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