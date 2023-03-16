Видеостойка поможет врачам Салавата ставить диагнозы

Дорогостоящее современное оборудование закуплено в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Уже в ближайшее время новое оборудование начнут использовать в оперативном лечении пациентов.

Системы эндоскопической визуализации включают в себя видеопроцессоры, источники света, головки видеокамер, видеорекордеры, медицинские мониторы и модули 3D визуализации для захвата, обработки, хранения изображений, поступающих с жестких и гибких эндоскопов. Новое оборудование позволяет осуществлять диагностику заболеваний на гораздо более высоком качественном уровне.

Главный врач городской больницы Салавата Ильшат Яппаров высоко охарактеризовал новое медоборудование, назвав его одним из самых современных систем визуализации и диагностики.

- Новый эндоскоп не только улучшает качество диагностики заболеваний, но и облегчает работу специалистам, - отметил руководитель медучреждения. - Ведь благодаря высокой разрешающей способности устройства и четкости изображения на экране значительно снижается нагрузка на зрение.

Фото пресс-службы минздрава РБ.