В Уфе завершил работу II Евразийский конгресс урологов

Максим Забелин отмечает, что в Башкирии существует одна из лучших в стране научных урологических школ. А в единственном в ПФО центре высокотехнологичной робот-ассистированной хирургии на базе клиники БГМУ проводятся сложнейшие операции с использованием системы Da Vinci.

Особенностью прошедшего конгресса стало то, что впервые из клиники была организована в режиме онлайн трансляция показательной операции. По мнению Максима Забелина, новый формат станет важной традицией проведения последующих конгрессов Евразийского сообщества урологов.