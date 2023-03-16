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В Уфе завершил работу II Евразийский конгресс урологов

Состоявшийся в Уфе II Евразийский конгресс урологов собрал более двух тысяч известных специалистов из российских регионов, Европы, СНГ, и стран Азии. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.

В Уфе завершил работу II Евразийский конгресс урологов
В Уфе завершил работу II Евразийский конгресс урологов

Максим Забелин отмечает, что в Башкирии существует одна из лучших в стране научных урологических школ. А в единственном в ПФО центре высокотехнологичной робот-ассистированной хирургии на базе клиники БГМУ проводятся сложнейшие операции с использованием системы Da Vinci.

Особенностью прошедшего конгресса стало то, что впервые из клиники была организована в режиме онлайн трансляция показательной операции. По мнению Максима Забелина, новый формат станет важной традицией проведения последующих конгрессов Евразийского сообщества урологов.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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