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Вчера, 16:20

Минздрав Башкирии напомнил о коварстве вируса гепатита С

Сегодня, 14 марта, в прямом включении программы «Салям» на БСТ в ЦУРе главный внештатный инфекционист минздрава Башкирии Лиана Шайхуллина рассказала о гепатите С и его профилактике.

Минздрав Башкирии напомнил о коварстве вируса гепатита С
Минздрав Башкирии напомнил о коварстве вируса гепатита С

Врач Лиана Шайхуллина напомнила жителям республики, что вирус гепатита С передается через кровь. Заразиться им можно, пользуясь общими с больным им человеком маникюрными приборами и бритвенными станками. При употреблении наркотиков или незащищенном половом контакте. Также подхватить вирус можно при повторном использовании одноразовых шприцев, игл и других медицинских инструментов, или не стерилизованных должным образом приборов для маникюра, татуировок, пирсинга и т.д.

Подробнее о профилактике этого вирусного заболевания – в ролике.

Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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