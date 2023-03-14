Минздрав Башкирии напомнил о коварстве вируса гепатита С

Врач Лиана Шайхуллина напомнила жителям республики, что вирус гепатита С передается через кровь. Заразиться им можно, пользуясь общими с больным им человеком маникюрными приборами и бритвенными станками. При употреблении наркотиков или незащищенном половом контакте. Также подхватить вирус можно при повторном использовании одноразовых шприцев, игл и других медицинских инструментов, или не стерилизованных должным образом приборов для маникюра, татуировок, пирсинга и т.д.

Подробнее о профилактике этого вирусного заболевания – в ролике.

Фото из открытых источников.