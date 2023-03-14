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Сегодня, 12:05

Медиков в Учалинском районе стало больше

По итогам прошлого и результатам двух месяцев этого года наблюдается положительная динамика по обеспечению сферы здравоохранения врачами и средним медицинским персоналом.    

Медиков в Учалинском районе стало больше
Медиков в Учалинском районе стало больше

В 2022  году трудоустроены  семь врачей и 60 медицинских сестер. За два месяца текущего года приняты на работу девять врачей, 19 специалистов со средним медицинским образованием.

Резерв медсестер с каждым годом должен только увеличиваться, так как в городе в конце прошлого года начал работать филиал Белорецкого медицинского колледжа. Обучение там проходят 25 студентов. В новом учебном году планируется принять еще 50 студентов. 

 В программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» приняли участие 2 врача, 3 фельдшера. Они получили установленные выплаты – это те специалисты, которые гарантированно будут работать в Учалах.

Применяются и другие конкретные меры по привлечению и закреплению квалифицированных кадров на месте.  Как отметил глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов, в настоящее время в 16 квартирах муниципального специализированного жилищного фонда проживают врачи.

Большую роль играет и наличие современной материально-технической базы.  В 2022 году Учалинская  ЦГБ приобрела семь автомобилей, современный ультразвуковой аппарат, рентгеновскую систему, 15 компьютеров, проведен ремонт в ряде отделений.

В четырех селах района побывал республиканский «Поезд здоровья», приняты более двух тысяч учалинцев. По итогам года отмечается снижение показателей смертности взрослого населения и младенческой смертности.

Фото из открытых источников.

Автор:Аниса Янбаева.
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