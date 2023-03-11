В Башкирии больницам закупят оборудование для медицинской реабилитации

Премьер-министр правительства отметил, что работа над повышением доступности медицинской реабилитации для населения республики продолжается.



По федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» оснастят реабилитационным оборудованием 25 медицинских организаций республики до 2025 года. Общая сумма средств на эти цели — более 1,2 млрд рублей. В прошлом году пять больниц в республике уже получили такое оборудование, в текущем году будут оснащены еще 6 медицинских организаций для взрослых и детей.

Для них будут приобретены 190 медицинских изделий.



Андрей Назаров сообщил, что в городах и районах республики откроют амбулаторные отделения медицинской реабилитации. В 2022 году такие отделения были созданы в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Дюртюлях, Белорецке, а также в Архангельском, Благоварском, Дуванском районах.