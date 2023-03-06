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Сегодня, 10:05

Высокотехнологичную медпомощь за год получили более 24 тысяч жителей Башкирии

Более 24 тысяч жителей республики получили за 2022 год высокотехнологичную помощь, объем финансирования на ее оказание по системе ОМС составил 3,6 миллиарда рублей, что на 18% выше к 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Башкирии.

Высокотехнологичную медпомощь за год получили более 24 тысяч жителей Башкирии
Высокотехнологичную медпомощь за год получили более 24 тысяч жителей Башкирии

Львиная доля финансирования высокотехнологичной медпомощи приходится на республиканский бюджет - 1,1 млрд. рублей. Из федерального бюджета на эти цели выделено и освоено 250,7 млн. рублей.

Высокотехнологичная медицинская помощь стала намного доступнее для населения республики. Уменьшился и срок ожидания таких операций. Все  благодаря тому, что за последние 10 лет в семь раз выросло число медицинских организаций, оказывающих этот вид медицинской помощи. Сегодня их 38.

Решение о необходимости ее оказания пациенту принимает комиссия минздрава РБ не позднее 10 дней с момента поступления документов из медучреждения, в котором первично определена потребность в ВМП. В случае принятия положительного решения документы направляются в профильное медицинское учреждение (федеральное или региональное), которое имеет соответствующую лицензию. Его комиссия также не позднее 10 дней, а при очной консультации не позднее трех дней, принимает решение о наличии (или отсутствии) показаний у больного для оказания высокотехнологичной медпомощи.

В среднем после установления диагноза лечащим врачом до госпитализации больного для проведения операции проходит от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от ряда причин. Среди них необходимость оказания срочной высокотехнологичной медицинской помощи, очередность в листе ожидания, наличие свободных мест в том медучреждении, куда выдано направление.

Более 40 процентов приходится на сердечно-сосудистую хирургию, операции этого профиля лидируют в нашей республике. На втором месте травматология и ортопедия - 20 процентов. Примерно одинаково - около шести процентов составляют высокотехнологичные операции на онкологию и офтальмологию.

В 2022 году врачи региона провели 54 трансплантации органов: 39 почек, 10 печени, 5 сердец. Донорские базы располагаются в 13 медицинских организациях. На данный момент в листе ожидания на пересадку почки стоят 171 человек, печени – 36, сердца – 29.

Хирурги республиканских клиник выполняют ряд уникальных и сложных операций. Например, в онкодиспансере проводятся эндоскопические резекции с диссекцией при раннем раке и предопухолевых процессах ЖКТ. В кардиоцентре - операции по протезированию клапанов сердца, удалению опухоли сердца, эндопротезирование аорты.

Напомним, по словам министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, в перспективе планируется увеличить число медорганизаций по оказанию высокотехнологичной помощи в области офтальмологии.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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