Высокотехнологичную медпомощь за год получили более 24 тысяч жителей Башкирии

Львиная доля финансирования высокотехнологичной медпомощи приходится на республиканский бюджет - 1,1 млрд. рублей. Из федерального бюджета на эти цели выделено и освоено 250,7 млн. рублей.

Высокотехнологичная медицинская помощь стала намного доступнее для населения республики. Уменьшился и срок ожидания таких операций. Все благодаря тому, что за последние 10 лет в семь раз выросло число медицинских организаций, оказывающих этот вид медицинской помощи. Сегодня их 38.

Решение о необходимости ее оказания пациенту принимает комиссия минздрава РБ не позднее 10 дней с момента поступления документов из медучреждения, в котором первично определена потребность в ВМП. В случае принятия положительного решения документы направляются в профильное медицинское учреждение (федеральное или региональное), которое имеет соответствующую лицензию. Его комиссия также не позднее 10 дней, а при очной консультации не позднее трех дней, принимает решение о наличии (или отсутствии) показаний у больного для оказания высокотехнологичной медпомощи.

В среднем после установления диагноза лечащим врачом до госпитализации больного для проведения операции проходит от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от ряда причин. Среди них необходимость оказания срочной высокотехнологичной медицинской помощи, очередность в листе ожидания, наличие свободных мест в том медучреждении, куда выдано направление.

Более 40 процентов приходится на сердечно-сосудистую хирургию, операции этого профиля лидируют в нашей республике. На втором месте травматология и ортопедия - 20 процентов. Примерно одинаково - около шести процентов составляют высокотехнологичные операции на онкологию и офтальмологию.

В 2022 году врачи региона провели 54 трансплантации органов: 39 почек, 10 печени, 5 сердец. Донорские базы располагаются в 13 медицинских организациях. На данный момент в листе ожидания на пересадку почки стоят 171 человек, печени – 36, сердца – 29.

Хирурги республиканских клиник выполняют ряд уникальных и сложных операций. Например, в онкодиспансере проводятся эндоскопические резекции с диссекцией при раннем раке и предопухолевых процессах ЖКТ. В кардиоцентре - операции по протезированию клапанов сердца, удалению опухоли сердца, эндопротезирование аорты.

Напомним, по словам министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, в перспективе планируется увеличить число медорганизаций по оказанию высокотехнологичной помощи в области офтальмологии.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.