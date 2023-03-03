Новое оборудование для проведения операций получила больница Кумертау

Оснащение современным оборудованием Кумертаусской больницы продолжается в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Так, в операционный блок межмуниципального онкологического отделения поступил операционный стол. Он будет использоваться в различных областях хирургии: онкологии, общей хирургии, проктологии, урологии. Современные технологии в равной степени обеспечат удобство при проведении операций. А конструкция нового оборудования значительно расширяет возможности при хирургических вмешательствах. Его преимущества: регулируемая высота, использование стандартных универсальных съемных приспособлений, трансформирование панели стола и другие. Больница также получила ультразвуковой скальпель EzisurgMedical.

- Новый ультразвуковой скальпель позволяет осуществлять очень точные манипуляции в ограниченных пространствах, сократить объем кровопотери и уменьшить термическое повреждение тканей, - подчеркнул главный врач городской больницы Кумертау Олег Астахов.

Фото пресс-службы минздрава РБ.