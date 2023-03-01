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Роспотребнадзор Башкирии опроверг слухи о том, что надвигается вспышка холеры

В мессенджерах распространяется информация о том, что в России грядет вспышка холеры из-за биологической диверсии. В пресс-службе Роспотребнадзора республики ее назвали фейком, причем уже старым.

Роспотребнадзор Башкирии опроверг слухи о том, что надвигается вспышка холеры
Роспотребнадзор Башкирии опроверг слухи о том, что надвигается вспышка холеры

Жители республики получают сообщения следующего содержания: «Сегодня в БСМП собирала главврач и объявила предупреждение, что в связи с ситуацией на Украине возможна биологическая диверсия. Ожидают появления холерной палочки в воде. Смертей будет больше, чем от ковида. Пить только кипяченую воду, ею чистить зубы, мыть фрукты и овощи. Не купаться в водоемах. Будьте бдительны и всех предупредите!»

Автор сообщения ссылается на официальный документ – постановление главного государственного санитарного врача РФ от 26 апреля 2022 года № 14 «О дополнительных мерах по профилактике холеры в Российской Федерации». В нем Роспотребнадзор рекомендовал регионам страны усилить меры профилактики для предотвращения завоза и распространения холеры.

Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Башкирии Регина Акмалова назвала информацию ложной – к тому же, с «бородой». 25 октября прошлого года ведомство его уже опровергало. С тех пор эпидситуация по содержанию холерных вибрионов в питьевой воде не изменилась.

- Распространяемая в мессенджерах и соцсетях информации о якобы обнаружении в источниках питьевой воды холерных вибрионов не соответствует действительности, - прокомментировала она. - Управление ведет усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевой воды. Из разводящей сети и источников водоснабжения регулярно отбираем пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели. Все отобранные пробы соответствуют гигиеническим требованиям.

По словам Регины Акмаловой, благодаря эффективной работе санитарно-эпидемиологической службы в России уже долгое время не было случаев холеры. В республике последний завозной случай заболевания был зарегистрирован в 2008 году из страны, которая является неблагополучной по холере. Но распространения инфекции не допустили.
Она заверила, что ведётся постоянная работа по недопущению завоза этой опасной инфекции, предпринимаются все необходимые меры.

Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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