Максим Забелин призвал жителей Башкирии позаботиться об иммунитете

Бывший министр здравоохранения, а ныне руководитель администрации главы РБ Максим Забелин во Всемирный день иммунитета обратил внимание, что для хорошего самочувствия и правильной работы внутренних органов необходимо постоянно укреплять естественный иммунитет, проводить своевременную вакцинацию.

«Я давно сменил белый халат на костюм, но всегда говорю семье и близким - старайтесь вести здоровый образ жизни в сочетании с занятиями спортом, закаляйтесь. А полноценное здоровое питание поможет значительно повысить активность иммунной системы», - рекомендует он.

Также чиновник привел данные ВОЗ. Согласно им, только около 10% населения планеты имеют иммунитет, защищающий от многих заболеваний. Еще 10% имеют врожденный иммунодефицит, что приводит к частым заболеваниям. У оставшихся 80% иммунную систему формирует образ жизни.

Фото из открытых источников.