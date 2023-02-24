В Башкирии врачи выходили полукилограммового новорожденного младенца

Он написал, что беременность женщины проходила с осложнениями: угроза прерывания беременности на 11 неделе, анемия, гипотериоз и многое другое. Пациентку постоянно наблюдали специалисты перинатального центра.

В приемное поколение она поступила на 25 неделе беременности с преждевременным излитием околоплодных вод. Ей сделали кесарево сечение. Ребенок был весом 490 граммов и длиной 29 сантиметров - это экстренно малые показатели. Малышку сразу доставили в реанимацию. Месяц она находилась на аппарате ИВЛ, затем месяц на назальных канюлях. Когда девочка смогла дышать самостоятельно, ее выхаживали в отделении патологии новорожденных.

В данное время мама с дочкой выписаны домой, ребенок хорошо набирает в весе.

Фото со страницы в соцсети Айрата Рахматуллина.