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В Башкирии откроют центр ментального здоровья для детей-аутистов

В марте этого года в республике начнет работать Центр ментального здоровья для детей с расстройствами аутистического спектра. Об этом сообщила вчера, 21 февраля, пресс-служба минздрава Башкирии.

В Башкирии откроют центр ментального здоровья для детей-аутистов
В Башкирии откроют центр ментального здоровья для детей-аутистов

В Центре в режиме единого окна комплекс уникальных медицинских услуг будут оказывать детям с аутизмом и особенным детям и их родителям. Родителей обучат помогать детям в учебе, максимально адаптировать к общению и социализироваться. Новая структура будет выполнять три функции: лечебно-диагностическую, организационно-методическую и образовательную. Для этого объединят две крупные медорганизации – республиканскую психиатрическую больницу и психотерапевтический центр. Центр заработает в марте по адресу: Уфа, ул. Зорге, 73/3.

- Лучшие медорганизации по оказанию помощи людям с ментальными расстройствами объединили усилия для помощи детям с РАС и их родителям, - говорит заместитель министра здравоохранения Татьяна Саубанова. - Дети смогут получить психологическую и ребилитационную помощь, пройти необходимые обследования и процедуры в одном месте. Кроме того, локация размещения центра выбрана с учетом прилегающей медико-реабилитационной инфраструктуры. В детском санатории «Дуслык» могут остановиться семьи из городов и районов республики, отдохнуть и получить дополнительную реабилитацию. К тому же, рядом находится парк.

Башкирия - десятый регион Приволжского федерального округа, где появится Центр ментального здоровья для детей с РАС. С 2020 года наша республика стала участником окружного проекта ПФО «Ментальное здоровье». В 2022 году была утверждена «Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Республике Башкортостан».

Фото пресс-службы минздрава РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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