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Фельдшеров Башкирии поздравили с профессиональным праздником

В минздраве республики трудятся 3774 фельдшера, всех их поздравили с праздником – Днем фельдшера в России. Об этом сообщил сегодня, 21 февраля, на своей странице в соцсети руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.

Фельдшеров Башкирии поздравили с профессиональным праздником
Фельдшеров Башкирии поздравили с профессиональным праздником

- Исторически сложилось, что фельдшер – человек, работающий в поле, - сегодня на каретах скорой помощи и в ФАПах, на железнодорожных вокзалах и аэропортах, - написал Максим Забелин. – По другому фельдшера называют самым незаменимым специалистом в медицине. Поскольку умеет работать в любых полевых условиях, обладает обширными знаниями – от терапии до хирургии.

Руководитель администрации главы РБ познакомил своих подписчиков с фельдшером Петровского ФАПа Зилаирской ЦРБ Еленой Михайловной Ляпкиной с 38-летним стажем.
- Сразу после окончания Уфимского республиканского медицинского училища ее в 1985 году приняли на работу фельдшером в фельдшерско-акушерский пункт села Петровский, здесь и трудится по сей день, - написал Максим Забелин. - Елена Михайловна пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди жителей, пациентов и в коллективе райбольницы. Она- человек с большим сердцем, помогает жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Например, несколько лет ухаживала за одинокой женщиной с инвалидностью, дав ей приют.

Он отметил, что среди 3774 фельдшеров республики таких отзывчивых и добрых людей – большинство. И от души поздравил каждого с профессиональным праздником, пожелав здоровья, терпения и семейного благополучия.

Фото со страницы Максима Забелина в соцсети.

Фельдшеров Башкирии поздравили с профессиональным праздником
Фельдшеров Башкирии поздравили с профессиональным праздником
Фельдшеров Башкирии поздравили с профессиональным праздником
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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