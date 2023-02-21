Фельдшеров Башкирии поздравили с профессиональным праздником

- Исторически сложилось, что фельдшер – человек, работающий в поле, - сегодня на каретах скорой помощи и в ФАПах, на железнодорожных вокзалах и аэропортах, - написал Максим Забелин. – По другому фельдшера называют самым незаменимым специалистом в медицине. Поскольку умеет работать в любых полевых условиях, обладает обширными знаниями – от терапии до хирургии.

Руководитель администрации главы РБ познакомил своих подписчиков с фельдшером Петровского ФАПа Зилаирской ЦРБ Еленой Михайловной Ляпкиной с 38-летним стажем.

- Сразу после окончания Уфимского республиканского медицинского училища ее в 1985 году приняли на работу фельдшером в фельдшерско-акушерский пункт села Петровский, здесь и трудится по сей день, - написал Максим Забелин. - Елена Михайловна пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди жителей, пациентов и в коллективе райбольницы. Она- человек с большим сердцем, помогает жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Например, несколько лет ухаживала за одинокой женщиной с инвалидностью, дав ей приют.

Он отметил, что среди 3774 фельдшеров республики таких отзывчивых и добрых людей – большинство. И от души поздравил каждого с профессиональным праздником, пожелав здоровья, терпения и семейного благополучия.

Фото со страницы Максима Забелина в соцсети.