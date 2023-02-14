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Вчера, 17:02

В Башкирии две больницы сделали перерасчёт работникам только по решению суда

Белорецкая и Большеустьикинская больницы не исполняли предписания Гострудинспекции, пока свое слово не сказал суд, сообщили в ведомстве.

В Башкирии две больницы сделали перерасчёт работникам только по решению суда
В Башкирии две больницы сделали перерасчёт работникам только по решению суда

В Белорецкой больнице сотрудники ждали перерасчёта доплаты за работу в ночное время почти два года. Большеустьикинская больница отказывалась делать начисления и выплачивать надбавку за стаж в течение трех лет.

В 2021 году организация профсоюза «Действие» обратилась в трудинспекцию в связи с нарушением трудовых прав работников Аскаровского отделения скорой медицинской помощи. Внеплановая проверка показала, что фельдшерам и водителям полагается стопроцентная доплата за работу в ночное время, однако она была снижена до 20 процентов. Предписание о перерасчете больница пыталась обжаловать в судебном порядке. Не согласившись с решением Белорецкого межрайонного суда, она обратилась с апелляцией в Верховный суд РБ, но он оставил позицию неизменной. В феврале нынешнего года больница произвела перерасчет двадцати работникам.

Внеплановая проверка, по итогам которой получила предписание Большеустьикинская больница, прошла в августе 2020 года. Она показала, что в апреле того года врачам и среднему медперсоналу отменили стимулирующую выплату за стаж работы. С выданным предписанием руководство больницы не согласилось. Судебная тяжба растянулась на три года. Точку в декабре 2022 года поставил Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре. В феврале 2023-го медучреждение предписание исполнило, но деньги запоздали: две медсестры до положенной выплаты не дожили. Общая сумма выплат 115 работникам составила 142 тысячи рублей.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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