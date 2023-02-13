В Башкирии пять больниц получат в этом году томографы и ангиографы

- По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» три компьютерных томографа поступят в Аскаровскую, Благовещенскую и Бирскую центральные районные больницы, - сказал Айрат Рахматуллин. – Также по этой программе будет закуплено шесть рентген-аппаратов, шесть флюорографов и три маммографа. Они распределятся по другим медучреждениям. По программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» две больницы – Месягутовская ЦРБ и клиническая больница № 1 Стерлитамака – оснастим ангиографом. Все оборудование законтрактовано. Как только в больницах подготовят под них помещения, начнем монтаж новых современных диагностических аппаратов.

Он отметил, что на эти цели в 2023 году будет направлено 528 миллионов рублей. Министр рассказал, что в медучреждениях функционирует 76 компьютерных томографов, из которых 19 приобретены по нацпроекту «Здравоохранение». В основном они сконцентрированы в Уфе – 36 КТ и 14 МРТ. С 1 января по 10 февраля этого года на них выполнено свыше 50 тысяч исследований. Также больницы оснащены 21 ангиографом, из них пять поступили по нацпроекту. За тот же период на них проведено свыше шести тысяч исследований. В качестве примера Айрат Рахматуллин привел ангиографическую рентгеноскопическую систему в 21-й больнице Уфы, приобретенную в прошлом году по нацпроекту. На ней можно выполнять эндоваскулярные диагностические и лечебные вмешательства на брахиоцефальных, внутримозговых и коронарных артериях.

Кстати, среди обращений граждан в ситуационный центр есть жалобы на невозможность быстро и бесплатно пройти обследование на МРТ.

Фото пресс-службы минздрава РБ.