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В Башкирии около 820 миллионов рублей направили на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями

На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в прошлом, 2022 году, в нашей республике направлено около 820 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Башкирии.

В Башкирии около 820 миллионов рублей направили на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями
В Башкирии около 820 миллионов рублей направили на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Так, в рамках этого проекта в прошлом году восемь медорганизаций переоснастили медоборудованием. Они получили 43 единицы оборудования, в том числе шесть являются высокотехнологичным.

Например, установлены и введены в эксплуатацию четыре компьютерных томографа, один ангиограф в больнице № 21 Уфы и аппарат МРТ в больнице Сибая.

Для профилактики роста сердечных заболеваний в республиканском кардиоцентре работает Центр управления сердечно-сосудистыми рисками. Он координирует в круглосуточном онлайн режиме оказание медицинской помощи всем пациентам с острым коронарным синдромом в регионе, принимает дистанционные электрокардиографии от бригад скорой медицинской помощи и фельдшеров ФАПов. За год это свыше семи тысяч электрокардиограмм.

С помощью «Сигнальных меток» и оцифрованной анкеты республиканской медицинской информационной аналитической системы, этот центр контролирует качество оказания медицинской помощи и обеспечение лекарствами кардиопациентов.

Трехуровневая система управления сердечно-сосудистыми рисками позволяет оценивать состояние пациентов и своевременно выявлять факторы прогрессирования заболевания.

В министерстве напомнили, что проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» должна сделать доступной диагностику, профилактику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы жителям региона и в долгосрочной перспективе повысить среднюю продолжительность жизни людей. Поскольку именно смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний стоит на первом месте в структуре причин.

Фото пресс-службы минздрава РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Теги:#нацпроект «здравоохранение» #проект «борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» #минздрав башкирии
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