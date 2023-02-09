В Башкирии пациенты онкодиспансера будут восстанавливаться на тренажере

Современное оборудование медучреждения дополнили динамический тренажер и видеоколоноскоп.

- Лестница - брусья «Альтер Степ» – многофункциональный высокоэффективный динамический тренажер, - разъяснил главный врач республиканского онкодиспансера Адель Измайлов. - Он предназначен для тренировки опорно-двигательного аппарата пациента. Новое медицинское оборудование сочетает в себе два приспособления: тренажер в виде параллельных брусьев, и тренажер-лестницу с электронной регулировкой высоты ступеней. Для тренировки ходьбы и подъема по лестнице врач может легко подстраивать высоту ступеней под конкретного пациента, с учетом его индивидуальных особенностей. Это позволяет тренировать мышцы уже на ранних этапах реабилитации, что способствует ускорению процесса восстановления больного. Оборудование установили в новом отделении медицинской реабилитации.

Современный видеоколоноскоп оснащён современной оптикой с высокой разрешающей способностью, в ней значительно уменьшены помехи и шумы изображения. Видеоколоноскоп оборудован режимом узкоспектральной визуализации. Он позволит увидеть мельчайшие структуры кровеносных сосудов и слизистой оболочки.

По словам главного врача Аделя Измайлова, использование этот аппарата существенно расширило возможности эндоскопической диагностики в онкодиспансере. Благодаря имеющейся пассивно-изгибаемой части, точной передачи усилия и малому внешнему диаметру колоноскопия проходит увереннее, плавнее и без лишнего дискомфорта для пациента.

Фото пресс-службы минздрава Башкирии.