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Сегодня, 14:05

В Башкирии пациенты онкодиспансера будут восстанавливаться на тренажере

Республиканский онкологический диспансер получил оборудование по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщила пресс-служба минздрава Башкирии.

В Башкирии пациенты онкодиспансера будут восстанавливаться на тренажере
В Башкирии пациенты онкодиспансера будут восстанавливаться на тренажере

Современное оборудование медучреждения дополнили динамический тренажер и видеоколоноскоп.  

- Лестница - брусья «Альтер Степ» – многофункциональный высокоэффективный динамический тренажер, - разъяснил главный врач республиканского онкодиспансера Адель Измайлов. - Он предназначен для тренировки опорно-двигательного аппарата пациента. Новое медицинское оборудование сочетает в себе два приспособления: тренажер в виде параллельных брусьев, и тренажер-лестницу с электронной регулировкой высоты ступеней. Для тренировки ходьбы и подъема по лестнице врач может легко подстраивать высоту ступеней под конкретного пациента, с учетом его индивидуальных особенностей. Это позволяет тренировать мышцы уже на ранних этапах реабилитации, что способствует ускорению процесса восстановления больного. Оборудование установили в новом отделении медицинской реабилитации.

Современный видеоколоноскоп оснащён современной оптикой с высокой разрешающей способностью, в ней значительно уменьшены помехи и шумы изображения. Видеоколоноскоп оборудован режимом узкоспектральной визуализации. Он позволит увидеть мельчайшие структуры кровеносных сосудов и слизистой оболочки. 

По словам главного врача Аделя Измайлова, использование этот аппарата существенно расширило возможности эндоскопической диагностики в онкодиспансере. Благодаря имеющейся пассивно-изгибаемой части, точной передачи усилия и малому внешнему диаметру колоноскопия проходит увереннее, плавнее и без лишнего дискомфорта для пациента.

Фото пресс-службы минздрава Башкирии. 

В Башкирии пациенты онкодиспансера будут восстанавливаться на тренажере
В Башкирии пациенты онкодиспансера будут восстанавливаться на тренажере
В Башкирии пациенты онкодиспансера будут восстанавливаться на тренажере
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Теги:#нацпроект «здравоохранение» #региональный проект «борьба с онкологическими заболеваниями» #республиканский онкологический диспансер
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