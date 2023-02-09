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Сегодня, 15:35

Четверо жителей Башкирии скончались от коронавируса за два дня

Два пациента с подтвержденным диагнозом умерли от ковида за сутки 8 февраля, столько же в предыдущий день. Об этом сообщила сегодня , 9 февраля, пресс-служба минздрава Башкирии.

Четверо жителей Башкирии скончались от коронавируса за два дня
Четверо жителей Башкирии скончались от коронавируса за два дня

Всего в печальном списке с начала пандемии - 5996 жителей региона.

Растет и заболеваемость этой опасной инфекцией. 223 случая выявлено за последние сутки, по данным на 8 февраля их было 218, на 7 число – 207.

Общее число заболевших жителей республики приближается к 350 тысячам человек.

В стационарах сегодня находятся 156 больных, из них большинство – 129 – старше 60 лет.

На дому лечатся 1668 человек, из них 518 - возрастные пациенты.
Продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. За сутки первым компонентом вакцины привиты 2180 человек, вторым – 2386.

Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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