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Вчера, 15:15

В Башкирии в тридцати ФАПах нет постоянных медработников

Из имеющегося 2081 фельдшерско-акушерского пункта в  30 отсутствует необходимый штат медработников.

В Башкирии в тридцати ФАПах нет постоянных медработников
В Башкирии в тридцати ФАПах нет постоянных медработников

Сегодня, 6 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин затронул тему кадровой проблемы фельдшерско-акушерских пунктов, которые обслуживают сельское население.

Так, на 100 процентов укомплектованы кадрами 1 926 ФАПов республики. В 96 – штат укомплектован от 50 до 99 процентов. В 29 - на 50% и меньше. В 30 вовсе нет постоянных медрботников. Помощь жителям оказывают мобильные бригады либо медицинские работники близлежащего ФАПа.

Также Айрат Рахматуллин сообщил о планах по модернизации фельдшерско-акушерских пунктов в Башкирии.

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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