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Вчера, 14:56

В Башкирии планируется открыть 286 ФАПов до 2025 года

Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин сообщил о планах по модернизации фельдшерско-акушерских пунктов в республике.

В Башкирии планируется открыть 286 ФАПов до 2025 года
В Башкирии планируется открыть 286 ФАПов до 2025 года

Тему модернизации ФАПов обсудили сегодня, 6 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии. На текущий момент в республике функционирует 2081 фельдшерско-акушерский пункт. В 2023 году планируется открыть еще 75 ФАПов. Всего до 2025 года – 286.

В них поставлено более 5 тысяч единиц медтехники. В этом году планируется поставка более 4 тысяч.

Министр здравоохранения РБ также отметил, что только в 755 ФАПах есть возможность закрыть или открыть больничный лист, выписать препарат и провести телемедицинскую консультацию. Идет работа по подключению к данным услугам в 2023 году 847 ФАПов.

Фото из открытых источников.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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