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Вчера, 19:24

Максим Забелин «как ранее практикующий врач» написал о раке

Руководитель администрации главы Республики Башкортостан Максим Забелин, вспомнив свое недавнее прошлое, а он был врачом-онкологом, напомнил всем в соцсетях, что «сегодня отмечается Всемирный день борьбы против рака».

Максим Забелин «как ранее практикующий врач» написал о раке
Максим Забелин «как ранее практикующий врач» написал о раке

Максим Забелин написал: «Как ранее практикующий врач, могу сказать, что основными факторами риска развития рака в мире являются употребление табака и алкоголя, нездоровое питание и отсутствие физической активности. Эти факторы представляют собой основные четыре причины риска возникновения и других неинфекционных заболеваний».

По данным исследований, можно предотвратить возникновение 30–50 процентов раковых заболеваний. Этого можно добиться, если избегать факторов риска и проводить профилактику. Бремя рака уменьшается путем раннего его выявления. Мы планомерно добиваемся снижения смертности с помощью ранней диагностики, начиная с лабораторных исследований и продолжая высокотехнологичными операциями и разными видами терапии».

Руководитель администрации напутствовал жителей Башкирии: «Берегите себя и вовремя проходите медосмотр. Всем здоровья!».

Фото из аккаунта Максима ЗАБЕЛИНА.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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