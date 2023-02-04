Максим Забелин «как ранее практикующий врач» написал о раке

Максим Забелин написал: «Как ранее практикующий врач, могу сказать, что основными факторами риска развития рака в мире являются употребление табака и алкоголя, нездоровое питание и отсутствие физической активности. Эти факторы представляют собой основные четыре причины риска возникновения и других неинфекционных заболеваний».



По данным исследований, можно предотвратить возникновение 30–50 процентов раковых заболеваний. Этого можно добиться, если избегать факторов риска и проводить профилактику. Бремя рака уменьшается путем раннего его выявления. Мы планомерно добиваемся снижения смертности с помощью ранней диагностики, начиная с лабораторных исследований и продолжая высокотехнологичными операциями и разными видами терапии».

Руководитель администрации напутствовал жителей Башкирии: «Берегите себя и вовремя проходите медосмотр. Всем здоровья!».

Фото из аккаунта Максима ЗАБЕЛИНА.