Андрей Назаров прокомментировал выплаты медработникам и решение кадровой проблемы

Речь шла о предоставлении выплат врачам медучреждений, в которых численность прикрепленного населения меньше 25 тысяч человек. Всего в таких медицинских организациях сегодня работает 718 врачей. Дефицит кадров составляет 138 специалистов.

Премьер-министр правительства региона Андрей Назаров отметил ,что ключевыми мерами решения кадрового дефицита в отрасли остаются федеральные и республиканские программы, гарантирующие медработникам единовременные выплаты и пособия.

- Объем финансирования в прошлом, 2022 году, составил 185 млн рублей, выплаты получили 172 медработника, - сказал Андрей Назаров. – Эти программы наряду с другими мерами поддержки позволили значительно сократить кадровый дефицит в лечебных учреждениях.

В связи с этим руководитель правительства региона дал поручение минздраву вместе с решением кадрового вопроса уделять внимание укомплектованию медорганизаций специалистами среднего звена. И принять меры по достижению показателя обеспеченности средними медицинскими работниками до уровня 104,8 на 10 тысяч населения в этом году.

Порядок новых выплат и кому они положены, подробно разъяснил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

- Это врачи-терапевты, участковые врачи-терапевты, врачи-педиатры, участковые врачи-педиатры, врачи общей практики, - сказал министр. – Они должны быть гражданами Российской Федерации. У них не должно быть неисполненных обязательств по договору о целевом обучении. Не получавшим ранее единовременное компенсационное пособие по договору, заключенному с минздравом РБ.

Он отметил, что на реализацию программы предусмотрено 150 млн рублей. Каждый врач получит выплаты в 3 млн рублей - по 1 млн. рублей ежегодно в течение трех лет с момента заключения договора.

Эта сумма значительно больше, чем предлагается другими программами - 1 или 1,5 миллиона для земских врачей в Башкирии, и даже больше, чем предлагает программа «Земский доктор» для врачей, уехавших работать в районы Крайнего севера.

Все эти меры должны привлечь дефицитных специалистов в небольшие медицинские организации, где оказывают медпомощь жителям деревень и сел.

Фото пресс-службы минздрава Башкирии.