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Вчера, 12:15

В проект модернизации скорой помощи Башкирии внес предложения профсоюз

Республиканский профсоюз работников здравоохранения внес свои предложения в проект модернизации службы скорой медицинской помощи, который разработал минздрав Башкирии. Об этом сообщили в отраслевом профсоюзе.

В проект модернизации скорой помощи Башкирии внес предложения профсоюз
В проект модернизации скорой помощи Башкирии внес предложения профсоюз

Отмечается, что предложения подготовлены давно. В январе прошлого года профсоюз уже направлял их в министерство, после проведения тематического круглого стола о необходимости модернизации службы «03». Предложения по совершенствованию работы скорой помощи обновили и направили в региональный минздрав на прошлой неделе. Сам будущий проект пока не обнародован. Напомним, минздрав его разработал после замечания президента России Владимира Путина во время визита в Уфу 13 января.

В рескоме профсоюзной организации сообщили, что объединение службы «03» в рамках медицинских округов прошло под ее контролем. Поэтому удалось сохранить рабочие места, повысить уровень льгот и социальных гарантий в присоединенных подразделениях, ранее относившихся к районным больницам. Однако по-прежнему актуален вопрос повышения окладов водителям СМП, сейчас он составляет 5771 рубль. Это ниже, чем в соседних Челябинской области и Татарстане. Свои предложения профсоюз направлял  в минтруд, минздрав, правительство и федерацию профсоюзов республики для рассмотрения на трехсторонней комиссии.

- Процесс объединения скорой медицинской помощи завершился, логичен следующий этап – принятие республиканской программы модернизации материальной базы всей службы, - прокомментировал председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин. - Предложение о ее разработке мы направили в правительство РБ.  Вопросы  обеспечения спецодеждой, комфортных условий для отдыха, теплых гаражей, мест для мытья машин актуален в целом для всей республики.

Ранее проблемы службы скорой помощи обсудили в ноябре 2021 года на круглом столе в госсобрании Башкирии, затем на координационном совете территориального ФОМС и выработали конкретные предложения законодательной и исполнительной власти по улучшению ситуации.

Часть предложений удалось реализовать – в марте прошлого года внесены изменения в отраслевое соглашение, увеличившие до 80% доплаты за работу в ночное время всей службе скорой помощи и установившие доплаты водителям за переноску пациентов. Многие медорганизации пошли дальше  и подняли «ночные» до 100%, ввели доплаты за работу в неполных бригадах.

Фото предоставлено профсоюзом работников здравоохранения РБ.  

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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