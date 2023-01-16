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Вчера, 17:30

В Башкирии количество заболевших COVID-19 снижается

За минувшие сутки в республике новой коронавирусной инфекцией заболели 82 человека. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 346 тысяч 929 случаев COVID-19, сообщил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

В Башкирии количество заболевших COVID-19 снижается
В Башкирии количество заболевших COVID-19 снижается

В настоящее время на стационарном лечении находятся 125 пациентов, на амбулаторном — 1 253 заболевших. По данным координационного центра правительства РФ за минувшую неделю было выявлено 839 случаев заболеваемости ковидом, что на 62 процента меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Также наблюдается тенденция к снижению госпитализации на 39 процентов за тот же период. Сегодня в инфекционных госпиталях для лечения ковида развернуто 330 коек, из них свободно 27 процентов.

«Судя по всему, мы прошли пик роста, цифры радуют. Но, надо аккуратно об этом говорить, чтобы не сглазить», — прокомментировал ситуацию глава республики Радий Хабиров.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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