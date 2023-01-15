В Башкирии новых смертей от ковид не зарегистрировано

За прошедшие сутки в регионе обнаружено 89 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии таких случаев отмечено 346 847.

Сейчас в стационарах находится 136 человек, инфицированных ковидом, в т. ч. в возрасте старше 60 лет - 89 пациентов. Из них в тяжелом состоянии - 12, на ИВЛ находится один пациент.

Амбулаторно проходят лечение 1 244 человек, в т. ч. в возрасте старше 60 лет - 406 пациентов. Выписано за сутки 90 человек.

Всего в республике умерли с начала пандемии 5 968 человек, в т. ч. в возрасте старше 60 лет - 4 962 человека.