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Вчера, 12:28

В Башкирии новых смертей от ковид не зарегистрировано

В республике за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти в результате заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-службы минздрава РБ.

В Башкирии новых смертей от ковид не зарегистрировано
В Башкирии новых смертей от ковид не зарегистрировано

За прошедшие сутки в регионе обнаружено 89 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии таких случаев отмечено 346 847.

Сейчас в стационарах находится 136 человек, инфицированных ковидом, в т. ч. в возрасте старше 60 лет - 89 пациентов. Из них в тяжелом состоянии - 12, на ИВЛ находится один пациент.

Амбулаторно проходят лечение 1 244 человек, в т. ч. в возрасте старше 60 лет - 406 пациентов. Выписано за сутки 90 человек.

Всего в республике умерли с начала пандемии 5 968 человек, в т. ч. в возрасте старше 60 лет - 4 962 человека.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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