В Башкирии врачи спасли от смерти роженицу с малышом

- Наши врачи спасли пациентку с сосудистой катастрофой и помогли появиться на свет ее ребенку. С мамой и малышом все хорошо! – написал Айрат Рахматуллин. - В городской больнице Нефтекамска у беременной выявили патологию, поставили ее на учет и внесли в регистр КАС (критическое акушерское состояние). На связи с врачами горбольницы были коллеги РКБ им. Куватова, проводились телемедицинские консультации с НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава РФ.

Затем консилиум принял решение о выезде бригады специалистов республиканской больницы в Нефтекамск. Пациентке провели имплантацию кава-фильтра (ловушки для тромбов), прямую тромбэктомию (сложную малоинвазивную операцию). Выполнили экстренное кесарево сечение, родился здоровый ребенок.

Министр рассказал, что затем на вертолете санитарной авиации пациентку транспортировали в Уфу. Специалисты отделения рентгенохирургических методов лечения удалили кава-фильтр.

- Сегодня пациентка получает консервативную терапию, у нее положительная динамика, готовится к выписке, - заключил он.

Фото со страницы Айрата Рахматуллина в соцсетях.