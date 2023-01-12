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Сегодня, 18:09

В Башкирии врачи спасли от смерти роженицу с малышом

В критическую для жизни ситуацию попала роженица в Нефтекамске. Об этом рассказал сегодня, 12 января, на своей странице в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

В Башкирии врачи спасли от смерти роженицу с малышом
В Башкирии врачи спасли от смерти роженицу с малышом

- Наши врачи спасли пациентку с сосудистой катастрофой и помогли появиться на свет ее ребенку. С мамой и малышом все хорошо! – написал Айрат Рахматуллин. - В городской больнице Нефтекамска у беременной выявили патологию, поставили ее на учет и внесли в регистр КАС (критическое акушерское состояние). На связи с врачами горбольницы были коллеги РКБ им. Куватова, проводились телемедицинские консультации с НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава РФ.

Затем консилиум принял решение о выезде бригады специалистов республиканской больницы в Нефтекамск. Пациентке провели имплантацию кава-фильтра (ловушки для тромбов), прямую тромбэктомию (сложную  малоинвазивную операцию). Выполнили экстренное кесарево сечение, родился здоровый ребенок.

Министр рассказал, что затем на вертолете санитарной авиации пациентку транспортировали в Уфу. Специалисты отделения рентгенохирургических методов лечения удалили кава-фильтр.
- Сегодня пациентка получает консервативную терапию, у нее положительная динамика, готовится к выписке, - заключил он.

Фото со страницы Айрата Рахматуллина в соцсетях.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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