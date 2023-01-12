В Башкирии начали лечение онкобольных на новом оборудовании

Шесть больных республиканского онкологического диспансера лечатся с использованием современного аппарата Halcyon. Оборудование отечественное, оно поступило в рамках регпроекта, направленного на борьбу с раковыми болезнями, сообщает «Башинформ».

По данным минздрава республики, в основе аппарата рентген-система для контроля точного облучения опухолевой области. Эффективность нового оборудования в два раза выше по сравнению с аналогичными установками.

Halcyon повышает шанс на благополучный исход лечения и значительно улучшает качество жизни онкобольных.

Фото предоставлено минздравом РБ.