-15 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Здоровье
Сегодня, 17:41

В Башкирии начали лечение онкобольных на новом оборудовании

В республику поступил уникальный отечественный аппарат.

В Башкирии начали лечение онкобольных на новом оборудовании
В Башкирии начали лечение онкобольных на новом оборудовании

Шесть больных республиканского онкологического диспансера лечатся с использованием современного аппарата Halcyon. Оборудование отечественное, оно поступило в рамках регпроекта, направленного на борьбу с раковыми болезнями, сообщает «Башинформ».

По данным минздрава республики, в основе аппарата рентген-система для контроля точного облучения опухолевой области. Эффективность нового оборудования в два раза выше по сравнению с аналогичными установками.

Halcyon повышает шанс на благополучный исход лечения и значительно улучшает качество жизни онкобольных.

Фото предоставлено минздравом РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика