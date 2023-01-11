В Башкирии страховку от несчастных случаев получат сотрудники больниц и прочий персонал

Профсоюзная программа оказания материальной помощи при несчастных случаях на производстве расширена. Теперь страхование распространяется не только на медработников первичного звена.

Например, дающие право на помощь профсоюзные сертификаты получили сотрудники Стерлитамакской психиатрической больницы, Нефтекамской городской больницы, ГКБ №17 Уфы и коллективы других медучреждений.

Программа предусматривает дополнительную единовременную денежную выплату члену профсоюза, получившему производственную травму, в том числе, если это произошло в результате действий третьих лиц (нападения пациентов, собак, в ДТП и т.д.).

Сумма выплаты индивидуальна и зависит от степени тяжести заболевания и продолжительности лечения. Важно, чтобы каждый случай травмирования медработника, приведший к его нетрудоспособности, был расследован работодателем.

Фото пресс-службы профсоюза работников здравоохранения РБ.



