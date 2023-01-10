В Башкирии пик обращений к врачу пришёлся на первые три дня наступившего года

Всего свыше десяти тысяч медиков работали в праздники в стационарах, скорой и неотложной помощи, и в поликлиниках. Это двадцать процентов от числа всех медработников системы здравоохранения региона.

В общей сложности терапевты и педиатры поликлиник приняли 49 812 пациентов, врачи-специалисты узкого профиля – 24 806, стоматологи – 2 962, в травмпунктах получили медпомощь 5 525 человек. Со 2 января в контакт–центр регионального минздрава позвонили 32 015 человек.

Впервые в новогодние праздники была организована диспансеризация и профилактические медосмотры. Их прошли 11 465 человек. Также продолжалась вакцинация от новой коронавирусной инфекции, за праздничные дни привились 5 802 человека.

Кроме того, в эти дни работал передвижной лечебно-диагностический комплекс Республиканской клинической больницы имени Куватова. Бригада специалистов, состоявшая из оториноларинголога, ревматолога, пульмонолога, невролога и эндокринолога со 2 по 6 января оказывала консультативную помощь жителям Аургазинского, Стерлибашевского и Ишимбайского районов. Всего было осмотрено 434 пациента, из них девять человек направлены на стационарное лечение в РКБ.