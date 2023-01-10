-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Здоровье
Сегодня, 16:00

Башкирия стала одним из самых пациентоориентированных регионов России

По итогам федерального проекта «ЗдравКонтроль» в 2022 году Башкирия вошла в число самых пациентоориентированных регионов страны. Об этом сообщила сегодня, 10 января, пресс-служба минздрава Башкирии.

Башкирия стала одним из самых пациентоориентированных регионов России
Башкирия стала одним из самых пациентоориентированных регионов России

Основной целью проекта является повышение качества и доступности медицинской помощи населению. В рамках данного проекта функционируют 174 медицинских чата, в них активно участвует свыше 300 тысяч жителей страны от 18 до 65 лет. По ответам населению за год Башкирия признана одной из самых пациентоориентированных регионов.

Чаты созданы в каждом округе Башкирии (информация о них есть на сайтах минздрава и медорганизаций) как канал прямой связи граждан с представителями медорганизаций для оперативного решения проблем и получения ответов на волнующие их вопросы в сфере здравоохранения.   

Основные вопросы в чатах: запись к врачу, проблемы с вызовом врача на дом, очереди в поликлиниках, запись на обследование и тестирование, ответы и разъяснения нормативных документов и др. Не рассматриваются следующие вопросы: постановка диагноза, назначение терапии, цена лекарственных препаратов и платных услуг, работа скорой помощи, вопросы госпитализации.

Фото пресс-службы минздрава РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика