Башкирия стала одним из самых пациентоориентированных регионов России

Основной целью проекта является повышение качества и доступности медицинской помощи населению. В рамках данного проекта функционируют 174 медицинских чата, в них активно участвует свыше 300 тысяч жителей страны от 18 до 65 лет. По ответам населению за год Башкирия признана одной из самых пациентоориентированных регионов.

Чаты созданы в каждом округе Башкирии (информация о них есть на сайтах минздрава и медорганизаций) как канал прямой связи граждан с представителями медорганизаций для оперативного решения проблем и получения ответов на волнующие их вопросы в сфере здравоохранения.

Основные вопросы в чатах: запись к врачу, проблемы с вызовом врача на дом, очереди в поликлиниках, запись на обследование и тестирование, ответы и разъяснения нормативных документов и др. Не рассматриваются следующие вопросы: постановка диагноза, назначение терапии, цена лекарственных препаратов и платных услуг, работа скорой помощи, вопросы госпитализации.

Фото пресс-службы минздрава РБ.