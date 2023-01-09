Башкирия совершила прорыв в реабилитации инвалидов

Она напомнила, что в 2022 году профильное министерство начало прорабатывать два важных проекта социального воздействия с госкорпорацией ВЭБ.РФ и Агентством стратегических инициатив. Первый – это создание центров полезной дневной занятости для людей с ментальными нарушениями. Второй – трудоустройство инвалидов.

- Сегодня главная задача – найти инвесторов, - отметила Ленара Иванова. – Причем, инвестиции вернутся! В этом отличие проектов социального воздействия от благотворительности. Прошедший год был поистине прорывным в плане заботы о людях с инвалидностью. С января мы продумывали и разрабатывали проведение первого Всероссийского форума-выставки «Ломая барьеры». В ноябре она выстрелила. Совместно с минпромом Башкирии будем продвигать в 2023 году развитие производства реабилитационного оборудования и технических средств реабилитации. Разрабатывали идею создания в республике мультицентра социальной и трудовой интеграции. Уже есть принятое правительством Башкирии решение, идеология и команда. Дело за помещением. После выступления Ирины Дрозденко на форуме «Ломая барьеры» премьер-министр республики Андрей Назаров заявил, что мультицентру у нас быть!

Министр напомнила о прошедшем в октябре 2022-го в Уфе второго национального чемпионата DeafSkills, который собрал молодых профессионалов с нарушениями слуха из 50 регионов России. Башкирская команда заняла второе место после московской.

- Благодарим Всероссийское общество глухих за решение провести этот чемпионат в Уфе, - сказала Ленара Иванова. – В прошлом году мы завершили строительство лестницы на пути к Аскынской ледяной пещере. Спасибо за металл магнитогорскому металлургическому комбинату, и Гузель Хамитовой за внутренний мотор! Таковы наши успехи в сфере реабилитации инвалидов.

Руководитель ведомства перечислила и другие меры в этой области. Так, продолжалась практика реализации сертификатов на реабилитацию детей-инвалидов и на технические средства реабилитации. В 2022 году выдано 1332 сертификата на реабилитацию, каждый номиналом около 42 тысяч рублей. Общая сумма достигла 55,5 млн рублей. На технические средства реабилитации - 1144 сертификата, на общую сумму свыше 15 млн рублей.

Что касается госпрограммы «Доступная среда», в минувшем году для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья адаптировано 20 приоритетных социальных объектов. Из них 12 в сфере соцзащиты населения, четыре – культурных, три медицинских и один спортивный.

- Мы планировали адаптировать в 2022 году 81% приоритетных соцобъектов от 750, включенных в реестр, - заключила Ленара Иванова. – Этот показатель достигнут. Финансирование на эти цели составило 38,5 миллиона рублей.

Фото со страницы в соцсети Ленары Ивановой.