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Сегодня, 15:12

В Башкирии будет проводиться генетический анализ новорожденных для регионов ПФО

В Башкирии на заседании правительства обсудили организацию расширенного неонатального скрининга для республики и других регионов ПФО. Об этом сообщает пресс-служба исполнительной власти Башкирии.

В Башкирии будет проводиться генетический анализ новорожденных для регионов ПФО
В Башкирии будет проводиться генетический анализ новорожденных для регионов ПФО

С января 2023 года в России запускается федеральная программа по проведению исследований на наличие наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных. Определен список из 11 медицинских организаций, в число которых вошел и расположенный в Уфе Республиканский медико-генетический центр. Он будет проводить исследования для медицинских организаций Приволжского федерального округа,

В Уфу планируется предоставлять образцы биоматериала из 151 роддомов ПФО, расположенных в Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Саратовской областях, Пермского края и Республики Марий Эл. Обследование новорожденного на наследственные заболевания будет проводится при наличии информированного добровольного согласия матери (законного представителя ребенка).

- Минздраву республики необходимо продумать механизм лекарственного обеспечения детей, у которых будет выявлена генетическая патология. Также в целях полного охвата новорожденных необходимо организовать информирование населения о целях и задачах данной федеральной программы, - отметил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

Фото: из открытых источников.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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