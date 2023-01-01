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Вчера, 10:17

В Башкирии в новогодние дни будет работать передвижной диагностический центр

В трех районах Башкирии в дни новогодних каникул будет работать передвижной диагностический центр Республиканской клинической больницы имени Г. Куватова.

В Башкирии в новогодние дни будет работать передвижной диагностический центр
В Башкирии в новогодние дни будет работать передвижной диагностический центр

Передвижной диагностический центр приедет в Аургазинский, Стерлибашевский и Ишимбайский районы. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале. По его словам, от жителей этих районов поступает больше всего жалоб на недоступность первичной медицинской помощи.

Передвижной диагностический центр в Аургазинском районе будет работать 2-3 января, в Стерлибашевском районе – 4 января, в Ишимбайском районе – 5-6 января.

«Свою работу все наши медицинские учреждения начнут сегодня, 1 января. На каникулы мы не уходим. Все желающие смогут получить консультацию ревматолога, невролога, эндокринолога и оториноларинголога. Будет возможность сделать ЭКГ, УЗИ, некоторые экспресс-анализы», – сообщил Айрат Рахматуллин.

Глава минздрава добавил: «5 января врачебный прием проведу лично. Если вам нужна консультация невролога, обязательно приходите. А после пройдет личный прием граждан».

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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