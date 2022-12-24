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65 государственных медучреждений Башкирии подтвердили свой статус в соцсетях

На конец декабря 65 медицинских учреждений региона подтвердили в социальных сетях статус госорганизации, сообщает пресс-служба правительства республики.

65 государственных медучреждений Башкирии подтвердили свой статус в соцсетях
65 государственных медучреждений Башкирии подтвердили свой статус в соцсетях

Необходимость такого действия объясняется вступлением в силу изменения в №8-ФЗ, по которым государственные организации, в том числе и медучреждения, должны создать и вести страницы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». А кроме того, подтвердить их с помощью Госуслуг, подключить страницу к системе Госпаблики и делать не менее четырех оригинальных публикаций в неделю.

– Госпаблики в соцсетях – важнейший ресурс для обратной связи и информирования жителей. Наши медицинские учреждения, главные врачи активно ведут свои страницы, размещают полезные материалы, дают советы, отвечают на вопросы пользователей. Важно, чтобы люди получали ответы оперативно, без формальных отписок, – считает министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Ответственными за исполнение этого закона назначены ЦУР регионов. Они оказывают методологическую поддержку на всех этапах – от создания до продвижения и развития госпабликов.

Отмечается, что в госпабликах помимо получения актуальных новостей, люди смогут написать еще и обращение. «Вскоре здесь появится возможность получить конкретные госуслуги», – отметил заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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