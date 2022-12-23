Андрей Назаров проверил на себе, можно ли записаться к врачу

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором он звонит в единую регистратуру и пытается записаться к врачу. Ему отказывают, объясняя это сбоем в программе.

«Нет, я не болен, наоборот, вполне здоров, просто решил проверить во время совещания с кабмином, как работает наш контакт-центр, и есть ли возможность записаться к врачу — ведь исполнение любого поручения лучше всего проверить на себе», – пояснил Андрей Назаров.

Премьер-министр поручил минздраву доработать систему записи к врачу. «Мы не боимся и не стесняемся своих недоработок, главное — их увидеть и оперативно исправить!» – пояснил премьер-министр.

Фото: стопкадр видеозаписи.