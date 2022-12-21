В Башкирии задались вопросом: кто должен лечить ВИЧ-инфицированных иностранцев?

По федеральному закону (статья 25.10 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»), если иностранец или человек без гражданства заражен опасной инфекцией и создает реальную угрозу здоровью населению, он может быть депортирован из России. В списке с 2020 года значатся пять таких инфекций — туберкулез, сифилис, лепра, ВИЧ и COVID-19, сообщила начальник отдела Роспотребнадзора по РБ Лира Фарвазова.

Однако, если у иностранца члены семьи (родители, дети, жена) — россияне или он постоянно проживает в РФ, его депортировать нельзя. При получении медицинских документов на ВИЧ-инфицированных Управлению Роспотребнадзора дается месяц, чтобы принять решение о нежелательности пребывания иностранца или лица без гражданства на территории России, либо его отклонить. Решение о депортации можно обжаловать только в суде.

Возникает дилемма — ВИЧ-инфицированный иностранец на законном основании проживает на территории РФ, но при этом его нельзя ни поставить на диспансерный учет, ни лечить, поскольку он не гражданин России и бюджетом такие траты не предусмотрены. А лекарственные препараты, как известно, очень дорогие. И даже если обязать иностранного гражданина лечиться, он не сможет это сделать в виду отсутствия у него средств.

«Как правило, из всех обследованных иностранцев ВИЧ-инфицированными могут оказаться до одного процента. Раньше в таких случаях человека депортировали. Сейчас приняты новые нормативные документы и сразу возникла масса вопросов с диспансерным наблюдением, лечением, обеспечением лекарственными препаратами. За счет каких средств все это делать: республиканских, федеральных? В среднем курс лечения пациента в год обходится 40-50 тысяч рублей. Конечно, мы решаем проблему совместно с общественными организациями, есть гранты, которые позволяют на сегодня обеспечить лечением лиц без определенного места жительства и иностранцев. Но гранты не безграничны. Безусловно, это вопрос федерального уровня», — прокомментировал ситуацию главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров.

Члены межведомственной комиссии пришли к выводу, что данная тема требует более детального и глубокого изучения, чтобы затем подготовить пакет предложений.

Фото из открытых источников.