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Сегодня, 16:44

Фельдшерам Кугарчинского района Башкирии вернули ковидные выплаты

Восстановить справедливость помогла Гострудинспекция, рассмотрев обращение работников Мраковской ЦРБ, сообщили в ведомстве.

Фельдшерам Кугарчинского района Башкирии вернули ковидные выплаты
Фельдшерам Кугарчинского района Башкирии вернули ковидные выплаты

В письме за подписью 32 сотрудников ФАПов говорилось о том, что с сентября они лишены федеральной компенсации за риск заражения коронавирусом. В ходе профилактического визита было установлено, что с 1 июля 2022 года фельдшеры получали доплату в размере 25 процентов от оклада. Однако с 1 сентября по приказу работодателя выплата была прекращена.

Гострудинспекция вынесла предостережение, после чего руководство больницы издало приказ об установлении компенсационной выплаты сотрудникам, оказывающим помощь пациентам с симптомами ОРВИ, внебольничной пневмонии, новой коронавирусной инфекции, за сентябрь-ноябрь в размере 25 процентов от оклада.

- Уже в который раз сталкиваемся с ситуацией, когда медработников, контактирующих с ковидными больными, лишают положенных доплат, - отметила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.  - Мы сейчас видим всплеск заболевания ОРВИ, гриппом, ковидом, представляем, какая опять нагрузка у медиков, и в таких условиях всячески уклоняться от финансовых обязательств перед ними – это верх цинизма. Мы вправе употребить такое слово, так как за последние два года прошли не одну судебную тяжбу с больницами по невыплате работникам как «ковидных» сумм, так и доплат за стаж и специфику работы.

Буквально вчера в Шестом кассационном суде общей юрисдикции в Самаре завершилась судебная тяжба с Большеустьикинской ЦРБ и Баймакской ЦГБ по поводу выплат за специфику работы (а именно, за «участковость» и работу в ФАПах), тянувшаяся с 2020 года. Кассацией поставлена долгожданная точка – медработники получат выплаты, подчеркнула Татьяна Астрелина.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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